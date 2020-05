Das Westfleisch-Werk in Coesfeld ist dicht

Dülmen -

Von Gunnar A. Pier

In einer typischen Woche kommt eines morgens ein Lastwagen auf den Hof von Michael Uckelmann in der Bauerschaft Daldrup, verlädt 180 schlachtreife Schweine und bringt sie zum Westfleisch-Werk in Coesfeld. Das aber ist seit einer Woche geschlossen. Ein Problem für Mäster wie Uckelmann? Der 38-Jährige bleibt gelassen.