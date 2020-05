Westfleisch darf bald wieder schlachten

Nach Angaben der Aufsichtsbehörden findet heute in dem Betrieb ein Testlauf statt, bei dem Beschäftigte alle Prozesse „ohne Tiere durchführen“ sollen. Bei erfolgreichem Verlauf soll ab Mittwoch wieder geschlachtet werden. Die Tests der restlichen Mitarbeiter auf das Virus verlaufen nach Kreisangaben „hoffnungsvoll“.

In dem Betrieb in Coesfeld waren vor einer Woche knapp 300 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Daraufhin hatte das Land den Betrieb stillgelegt. In der Kritik standen dabei in erster Linie die Unterbringungs- und Transportbedingungen der Mitarbeiter. Hier gab es offenbar Verstöße gegen Hygieneregeln. Der Virus-Ausbruch in dem Betrieb löste eine Debatte darüber aus, unter welchen hygienischen, sozialen und arbeitsrechtlichen Bedingungen die zumeist aus Osteuropa stammenden Arbeitskräfte arbeiten müssen. Vor allem das Zwischenschalten zahlreicher Subunternehmer und die oft undurchsichtige Verknüpfung zahlreicher Werkverträge löste Empörung aus.

Trennung von Werkvertragsunternehmen

Am Montag wurde bekannt, dass sowohl in dem Betrieb Coesfeld als auch in der Zerlegefirma in Dissen (Landkreis Osnabrück) der gleiche „Personaldienstleister“ tätig war. Auch in Dissen waren über das Wochenende Dutzende Mitarbeiter eines Westfleisch-Betriebs positiv getestet worden. Der Betrieb kann erst dann stillgelegt werden, wenn 2000 Tonnen Fleisch weiterverarbeitet sind.

Westfleisch kündigte am Montag an, sich am Standort Coesfeld von dem „externen Werkvertragsunternehmen“ trennen zu wollen, in dessen „Reihen viele Beschäftigte positiv auf das Virus getestet“ worden waren. Westfleisch will jetzt 350 betroffene Mitarbeiter übernehmen, ihre laufenden Mietverträge erfüllen und in Zukunft auch den Transport der Mitarbeiter übernehmen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) drängt derweil die Union in Berlin dazu, strengere gesetzliche Regelungen gerade in der Fleischindustrie zu beschließen.