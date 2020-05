Tödliche Verletzungen erlitt ein 86-jähriger Gescheraner bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der B 525 ereignete. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die Bundesstraße aus Südlohn kommend in Richtung Gescher. An einem kreuzenden Wirtschaftsweg kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 86-jährigen Radfahrer, der die B 525 in Richtung Stadtlohn überqueren wollte.

Der 86-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen und verstarb dort kurze Zeit später, so die Polizei. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme rund drei Stunden lang gesperrt.