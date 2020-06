Corona lässt Spargelernte einbrechen

Eine Beschlussvorlage aus Angela Merkels Kanzleramt wird am Montag in einer Telefonschalte zwischen Bund und den Staatskanzleichefs der Länder diskutiert. Grundsätzlich sollen die Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verbindlich in Kraft bleiben. Vorgesehen sind jedoch einige Lockerungen ab dem 6. Juni: