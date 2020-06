Die Ärzte in Westfalen-Lippe wollen den Apothekern nicht das Impfen überlassen. Die Impf-Pläne der Apotheker seien eine „Gefahr für die Patientensicherheit“, heißt es in einer Pressemitteilung von Ärztekammer Westfalen-Lippe und Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen-Lippe. Sie reagieren damit auf eine Entscheidung der Kammerversammlung der Apotheker, den Weg für Grippeschutzimpfungen in der Apotheke freizumachen. Schon im Herbst könnte es durch die Aufnahme der Impfungen in die Berufsordnung der AKWL zu Modellvorhaben in Westfalen-Lippe kommen, kündigte die Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) an.

„Die Ausübung der Heilkunde ist Nicht-Ärzten ausdrücklich und aus gutem Grund verboten“, sagt dazu der Präsident der Ärztekammer-Westfalen-Lippe (ÄKWL), Dr. Hans-Albert Gehle. Impfen sei eine „invasive ärztliche Tätigkeit und stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar.“ Beim Impfen könne es zu Komplikationen wie allergischen Reaktionen kommen, dann sei schnelles ärztliches Notfallhandeln erforderlich. „Impfen ohne Arzt gefährdet die Patientensicherheit.“ Es dürfe kein Impfen am Verkaufstresen geben. Die von der Apothekerkammer initiierte Diskussion über die Zuständigkeiten beim Thema Impfen ist in Gehles Augen „völlig unangebracht“.

Dabei hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Impfen in Apotheken selbst ins Spiel gebracht. Unter anderem hatte er während des Apothekertages 2019 in Münster Impfungen in Apotheken vorgeschlagen, wie es sie bereits in Frankreich gibt. Wenn Ärzte auf ihre vollen Wartezimmer hinwiesen, könne das eine Möglichkeit sein, sie zu entlasten, sagte er damals.

Ende 2019 hatte der Bundesrat das „Masernschutz­gesetz“ beschlossen. Es erlaubt Apothekern, Modellvorhaben zu Grippeschutzimpfungen mit Krankenkassen vereinbaren können.