Bauspareinlagen erstmals über 13 Milliarden Euro

Die Corona-Pandemie hat auch die LBS West vor bis dato ungeahnte Herausforderungen gestellt, in eine Krise gestürzt hat sie sie indes nicht. Im Gegenteil: „Es herrscht eine ziemlich große Zufriedenheit“, fasste der Vorstandsvorsitzende Jörg Münning im Gespräch mit dieser Zeitung die Stimmung innerhalb des Kreditinstitutes zusammen. Selbst mitten im Lockdown seien 80 Prozent des geplanten Neugeschäfts erzielt worden. Münning: „Da haben wir eine Bausparsumme von 25 Millionen Euro am Tag erreicht.“

Von einer Immobilienkrise, die gerade zu Beginn der Pandemie immer mal wieder Thema war, hat die LBS West nichts gemerkt. „Es hat sich vielmehr die Solidität des Produktes Bausparen gezeigt“, betonte Münnings Vorstandskollege Uwe Körbi. Und er fügte hinzu: „Die Menschen haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit ihrer Wohnsituation befasst. Das Zuhause ist wichtiger denn je.“

Corona-Folgen für Neugeschäft mit Bausparverträgen

Zwar hat die Corona-Pandemie in der Geschäftsentwicklung der LBS West Ende März/Anfang April eine leichte Delle im Neugeschäft mit Bausparverträgen hinterlassen, die sei jedoch überwunden, so Münning. In seinen Augen auch ein Beweis dafür, dass die neuen, zum 1. März eingeführten Tarife, die einen Darlehenszins unter einem Prozent über eine Laufzeit von 30 Jahren garantieren, greifen. Das hat dazu beigetragen, dass die Bauspareinlagen der LBS West am 12. Juni erstmals die Marke von 13 Milliarden € überschritten haben. Entsprechend optimistisch ist der Vorstandsvorsitzende im Hinblick auf das Geschäftsjahr insgesamt. „Nach den ersten sechs Monaten lässt sich bereits sagen, dass wir den Gewinn ausweiten werden. Aktuell planen wir mit zehn Millionen Euro“, machte Münning deutlich.

Apropos Planung: Die LBS West arbeitet nicht nur am Ausbau ihres Kerngeschäfts, sondern entwickelt ihr Geschäftsmodell weiter. Dazu gehören nicht nur Produkte für die Nullzinsphase, sondern auch strategische Kooperationen außerhalb der LBS-Gruppe. Münning: „Anfragen dazu gibt es bereits.“

Zeit wirkt wie "Digitalisierungsturbo"

Bei allen Herausforderungen durch die Pandemie haben die vergangenen Monate für Frank Demmer, der Anfang Mai die Nachfolge von Dr. Franz Schlarmann im Vorstand der LBS West angetreten hat, auch etwas Positives: „Die Zeit hat wie ein Digitalisierungsturbo gewirkt.“ Ob Homeoffice, Videokonferenzen oder ein Dokumentenmanagementsystem – Corona hat auch bei der Bausparkasse vieles beschleunigt. Das gelte auch für den Kontakt zum Kunden und die Vertriebskanäle, so Körber. Als Beispiele nannte er die Vermittlerplattform „Forum“, das digitale Beratungscenter sowie eine eigene Spar-App.

Auch intern richtet sich die LBS West mit dem Vorstandswechsel neu aus und nimmt die Effizienz von Service- und Beratungsabläufen stärker in den Fokus. „Für die Steigerung der Prozess­effizienz haben wir eine eigene Hauptabteilung geschaffen“, berichtete Demmer. Anfang August wird zudem Dr. Jörg Koschate – wie berichtet – den Vorstand verstärken und sukzessive das Vertriebsressort von Körbi übernehmen, der Ende September 2021 in den Ruhestand gehen wird.