Münsterland -

Von Thomas Rellmann

Die Sparkasse Münsterland Ost bietet seit geraumer Zeit für ältere Kunden einen Bringservice für Bargeld über DHL-Boten an. Andere Banken preisen diese Offerte zwar nicht explizit an, betonen aber auch ihre Flexibilität, wenn Senioren (auch in Corona-Zeiten) Unterstützung benötigen.