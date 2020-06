Lienen -

Sieben Steinkäuze leben derzeit auf dem Anwesen von Heidi und Konrad Böggemann am Kibben Himmel. Die Eltern und fünf Junge. Wer sie live erleben möchte, sollte spätabends oder nachts vorbeikommen. Denn tagsüber ruhen sich die Eulenvögel in ihrer Niströhre aus. Keine Chance also, sie zu Gesicht zu bekommen.