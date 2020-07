Pkw mit Pferdeanhänger fährt in Radlergruppe – 64-Jährige getötet

Schwerer Unfall in Einen

Einen -

Unmittelbar vor der Feuerwache in Einen ist es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-jährige Frau starb, als ein Auto mit Pferdeanhänger in eine Gruppe von Radfahrern fuhr.