Emsdetten -

Von Jaqueline Beckschulte

Sie machen ordentlich Krach – und genau aus diesem Grund stören sich viele Emsdettener im Wohngebiet Biekmeresch an den Saatkrähen, die sich im angrenzenden Naturschutzgebiet in den Emsauen, direkt am Rande zur Bebauung, am verlängerten Alten Fährweg eingenistet haben. Die Stadt zeigt Verständnis für den Unmut der Bewohner, doch Aussicht auf Besserung gibt es kaum.