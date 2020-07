Der "Ballermann", die bekannte Partymeile auf Mallorca, ist aktuell in aller Munde. Nachdem am Wochenende Bilder und Videos von wilden Partys ohne Corona-Schutz an der bekannten Schinkenstraße zu sehen waren, hat die Lokalregierung der Baleareninsel Bars und Kneipen im Feiergebiet schließen lassen.