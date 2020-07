Dr. Jörg Hartleb ruft auf zum „Überlebenskampf gegen die unsäglichen und vernichtenden Einschränkungen“ der Bundesregierung und bezeichnet das Corona-Virus als „nachweislich statistisch und medizinisch unbedeutend“. Dieser Appell steht zwar auf seiner privaten Homepage, aber, und jetzt wird diese Meinungsäußerung brisant, Hartleb ist Professor an der Fachhochschule Münster und lehrt auf dem Campus in Steinfurt Maschinenbau. Im Stadtteil Borghorst unterhält der Hochschullehrer ein Büro.

Das Präsidium der FH weiß seit Mittwochabend von dem Eintrag auf der Internetseite, der mit „Aktuell“ überschrieben ist. Anfang der Woche, so Pressesprecherin Katharina Kipp , werde das Führungsgremium über Konsequenzen für den Steinfurter Hochschullehrer beraten. „Wir werden den Fall prüfen und entsprechend reagieren“, so Kipp wörtlich. Dr. Jörg Hartleb selbst war am Donnerstag nicht zu erreichen.

Quellen mit zweifelhaftem Ruf

Um seine These zu untermauern, bedient sich der Hochschullehrer Quellen mit einem zweifelhaften Ruf. Beispiel: Wolfgang Wodard, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und Mediziner. Ein Faktencheck des „Spiegel“ ist überschrieben mit „Die gefährlichen Falschinformationen des Wolfgang Wodard“.

Der Steinfurter Professor beruft sich außerdem auf „Swiss Policy Research“, ein Portal, auf das nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks gerne Corona-Leugner und -Verharmloser verweisen. Es gebe sich den Anschein einer Forschergruppe, doch es arbeite unwissenschaftlich und bilde Verschwörungstheorien ab.