In der Nacht zum Dienstag hat das Corona-Testzentrum am Flughafen Münster-Osnabrück seinen Dienst aufgenommen. In der Maschine aus Kayseri in der Türkei, die um 2.50 Uhr am Morgen landete, saßen 88 Passagiere. 32 haben sich davon freiwillig testen lassen. Das sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) unserer Zeitung.

Die Ergebnisse werden nicht vor diesem Mittwoch erwartet. Die nächste Maschine aus einem Corona-Krisengebiet erwartet der FMO am Mittwoch aus Zonguldak.

Video in Kooperation mit dem WDR: