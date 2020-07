Das Präsidium der Fachhochschule Münster entscheidet in den nächsten Tagen, ob es gegen Prof. Dr. Jörg Hartleb arbeitsrechtliche Schritte einleitet. Der Hochschullehrer für Maschinenbau hatte auf der Internetseite seiner privaten Beratungsfirma die Corona-Pandemie statistisch wie medizinisch als nicht mehr relevant bezeichnet und die Bundesregierung für ihre Gegenmaßnahmen kritisiert.

Mittlerweile hat Hartleb die Internetseite vom Netz genommen. Außerdem bekam er inzwischen Post vom FH-Präsidium. In dem Brief wird der Professor an seinen besonderen be­amtenrechtlichen Status erinnert. Außerdem wird er aufgefordert, die Schutzbestimmungen der FH einzuhalten.