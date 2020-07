Trotz der Belastungen durch die Corona-Krise sorgt sich das Handwerk weiterhin vor allem wegen des Fachkräftemangels. 77 Prozent der Handwerksbetriebe im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region halten deshalb an ihrer Ausbildungsbereitschaft fest. Das ergab eine Umfrage der Handwerkskammer Münster, an der sich 473 Unternehmen beteiligten. Jeder dritte dieser Betriebe bietet derzeit verstärkt Praktika an, um die Nachwuchsgewinnung zu forcieren. Doch die Lage bleibt schwierig: Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Handwerksfirmen konnte bislang nicht alle angebotenen Lehrstellen besetzen. Das sind sogar acht Prozentpunkte mehr als im corona­freien Vorjahr.

„Das Handwerk wirbt um Schulabgängerinnen und -abgänger, aber wir sehen, dass weniger Jugendliche ihren Weg in eine handwerkliche Ausbildung finden“, stellte Kammerpräsident Hans Hund am Donnerstag fest.

Viele freie Lehrstellen

Bis Ende Juli sank die Zahl der in die Lehrlingsrolle der Kammer eingetragenen neuen Verträge für Handwerkslehrlinge um 15 Prozent auf 3484 Lehrverträge.

Freie Lehrstellen gibt es laut Handwerkskammer in allen Gewerken. Im Nahrungsmittelgewerbe (Fleischer, Bäcker, Konditoren) haben 78 Prozent der befragten Betriebe noch unbesetzte Ausbildungsplätze, 60 Prozent in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (zum Beispiel Maschinenbauer), 57 Prozent im Ausbaugewerbe (zum Beispiel Maler und Lackierer), 54 Prozent im Kraftfahrzeuggewerbe, 53 Prozent im Bauhauptgewerbe (zum Beispiel Maurer) und 49 Prozent im Gesundheitsgewerbe.