Ein 55-jähriger Mann aus Dorsten ist am Freitag bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei bericht, war der 55-Jährige um 14.25 Uhr in einer Gruppe von drei Motorradfahrern auf der K 38 in Billerbeck unterwegs. Im Bereich Esking überholte er demnach ein Wohnmobil und geriet nach dem Überholmanöver aufgrund eines Fahrfehlers mit der Fußraste auf den Boden, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde auf ein Feld geschleudert. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur Uniklinik nach Münster.