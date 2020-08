8-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ahaus (dpa/lnw) - Ein 8-jähriger Junge ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge mit seinem Fahrrad in Ahaus (Kreis Borken) unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Demnach fuhr der 8-Jährige gemeinsam mit weiteren Kindern am Donnerstagnachmittag von einem Parkplatz auf eine Straße. Dort stieß er mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammen. Der Junge wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Von dpa