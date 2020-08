Mehr Tagestouristen, mehr Gäste aus den Niederlanden, im Juli doppelt so viele Besucher wie im Juni, die Gemälde, Skulpturen und die Architektur des Hauses sehen möchten: Im LWL-Museum für Kunst und Kultur am Domplatz in Münster ist seit gut zwei Wochen spür- und zählbar, dass die Lust auf Kultur steigt.