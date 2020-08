Weiteres Kita-Kind in Borken infiziert

Das Ergebnis einer Coronavirus-Testung des Personals und der Kinder einer Kita in Borken liegt jetzt vor. Von 79 entnommenen Abstrichen sind 77 negativ, ein Befund ist nicht auswertbar und einer positiv. Das berichtete die Pressestelle des Kreises Borken am Freitagmorgen. Bei einigen wenigen Nachtestungen von Personen, die bislang nicht getestet werden konnten, stehe das Ergebnis noch aus.

Wie bereits gemeldet, hatte sich ein Kleinkind, das in der vergangenen Woche einen Kindergarten in Borken besucht hat, nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Ansteckung erfolgte über ein Familienmitglied. Das Kind war zuletzt am vergangenen Freitag in der Kita. Danach ist es nicht mehr dort gewesen. Die übrigen Kinder aus der in der vergangenen Woche noch durchgeführten eingeschränkten Betreuung sind allerdings Anfang dieser Woche wieder auf ihre regulären Kindergruppen verteilt worden.

Das Kreisgesundheitsamt Borken hatte am Mittwoch - sofort nach Bekanntwerden des Infektionsfalls - zunächst die Kinder aus dem unmittelbaren Umfeld sowie die betreuenden Erzieherinnen unter Quarantäne gestellt. Das zweite nun positiv getestete Kind gehört nach Auskunft des Kreises auch dazu.

Kita bleibt eine Woche lang geschlossen

Nach Prüfung vor allem der Frage, welche Kontakte das infizierte Kind in den letzten Tagen zu anderen in der Einrichtung besaß, hat das Kreisgesundheitsamt Borken entschieden, die komplette Kita bis zum übernächsten Samstag (22.08.2020) zu schließen. Für das Personal wie für die Kinder wird für diesen Zeitraum häusliche Quarantäne angeordnet.

Kita-Kinder, die die Einrichtung in der letzten und dieser Woche nicht besucht haben, sind von der Quarantäne ausgenommen. Für sie versucht die Stadt Borken zusammen mit anderen Trägern, für den Zeitraum der Kita-Schließung andere Betreuungsmöglichkeiten anzubieten.