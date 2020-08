Abt Andreas , geboren 1951, stammt aus Neuss. Nach dem Abitur und einem Studium der Kunstgeschichte und Archäologie trat er 1976 in Gerleve ein. Die Abtei sandte ihn zum Studium von Philosophie und Theologie nach Innsbruck und Rom. 1981 erhielt er die Priesterweihe.

Der erfahrene Seelsorger leitete von 2016 bis 2019 als Prior-Administrator die Abtei Maria Laach in der Eifel. Zuletzt war er in der Abtei Gerleve als Cellerar für die Verwaltung der Finanzen zuständig. Nun ist er der sechste Abt von Gerleve und Nachfolger von Abt Laurentius Schlieker, der sein Amt am 29. April dieses Jahres aus Gesundheitsgründen abgegeben hat.

Beobachter gehen davon aus, dass Andreas Werner vom Konvent der Abtei neben seiner seelsorgerischen auch wegen seiner betriebswirtschaftlichen Expertise gewählt wurde. Das Kloster befindet sich seit einiger Zeit wirtschaftlich in einer schwierigen Lage. Andreas Werner hatte seinerzeit schon in Maria Laach bewiesen, dass er solche Krisen gut meistern kann.