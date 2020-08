Die Frage nach dem Warum bleibt

Im September vergangenen Jahres hatte die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte in Osnabrück in ihrer Halle am Kurt-Schumacher-Damm einen Mannschaftswagen stark beschädigt vorgefunden. Schnell kam der Verdacht auf: Ein Feuerwehrmann muss den Schaden verursacht haben. Wie ist die Geschichte ausgegangen?

Anfang September war das Osnabrücker Feuerwehrauto in einen Unfall in einem Kreisverkehr in Lengerich verwickelt gewesen, bei dem unter anderem Verkehrsschilder beschädigt wurden. Zeugen sahen einen Feuerwehrwagen mit Blaulicht davonrasen. Der Unfallwagen hinterließ Spuren, die der Polizei zufolge eindeutig dem Mannschaftswagen aus Osnabrück zuzuordnen waren. An dem Sprinter entstand ein Schaden von 15 000 Euro.

Der Verdacht der Polizei fiel schnell auf ein Mitglied der Feuerwehr , da am Gebäude keine Einbruchsspuren zu finden waren. Später ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen einen Auszubildenden der Feuerwehr, der Verdacht gegen ihn erhärtete sich. Die Feuerwehr befürchtete einen Imageverlust.

Beim Amtsgericht Osnabrück beantragte die Behörde Staatsanwalt Christian Bagung zufolge einen Strafbefehl über 120 Tagessätze zu je 45 Euro (5400 Euro) wegen der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges in zwei Fällen – des erstmaligen Nehmens des Fahrzeuges sowie des Zurückbringens des Sprinters nach dem Unfall – sowie der Unfallflucht. Ein Diebstahl stand nicht im Raum.

Diesen Strafbefehl habe der Mann, damals angehender Beamter, aber nicht akzeptiert, ergänzt Bagung. Hätte der damalige Feuerwehrmann das getan, wäre er automatisch vorbestraft gewesen. Das ist ab 91 Tagessätzen der Fall.

In der Folge landete der Fall bereits im Februar vor dem Amtsgericht. In der Hauptverhandlung wurde der Feuerwehrmann zu 90 Tagessätzen zu je 15 Euro (1350 Euro) verurteilt – er konnte dem Makel, künftig als vorbestraft zu gelten, also entgehen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. „Ferner wurde die allgemeine Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperre für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis von zehn Monaten festgesetzt“, so Bagung.

Bedeutet: Nach zehn Monaten bekommt der Mann seinen Führerschein nicht einfach wieder; er muss ihn vielmehr neu beantragen. Dabei kann ihm die Führerscheinstelle Auflagen machen, etwa eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU). Der Entzug der Fahrerlaubnis ist Bagung zufolge ein „schärferes Schwert“ als das befristete Fahrverbot.

Die vom Amtsgericht im Vergleich zum Strafbefehl deutlich geringer angesetzte Tagessatzhöhe ist auf die veränderte Einkommenssituation des Mannes zurückzuführen. Schon vor dem Urteil habe sich die Feuerwehr von ihrer Nachwuchskraft getrennt und von einer Übernahme auf Probe abgesehen, wie Feuerwehrchef Dietrich Bettenbrock bestätigt. Schließlich habe sich der Verdacht bereits vor dem Urteil gegen den Mann erhärtet. Womöglich hatte dieser zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung noch keine neue Arbeitsstelle gefunden – in jedem Fall ging das Gericht davon aus, dass sein Nettoeinkommen lediglich noch bei durchschnittlich 15 Euro pro Tag liegt.

Weiterhin unklar ist, ob sich neben dem Feuerwehrmann noch weitere Personen in dem Mannschaftswagen befunden haben, als der Unfallpassierte. „Der Verurteilte hat wohl in der Hauptverhandlung Angaben gemacht. Ob er alleine war oder welche Hintergründe die Fahrt hatte, konnte jedoch offenbar nicht geklärt werden“, sagt Bagung. Zumindest gehe das aus dem Gerichtsprotokoll nicht hervor.

Mitglieder der Feuerwehr dürfen die Fahrzeuge ausschließlich für dienstliche Fahrten nutzen.