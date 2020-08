Warum? „Vielleicht liegt es an Überlastung in den Verwaltungen“, mutmaßt Gladasch im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch seien die benötigten Kapazitäten noch nicht überall klar: „Das Schuljahr entwickelt sich ja nicht.“ An Angebot jedenfalls mangele es nicht: Eine Umfrage unter den Busunternehmen habe ergeben, dass rund 1000 Busse samt Personal bereitstünden.