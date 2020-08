Coesfeld -

Über vier Stunden dauerte am Montag ein Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei an der Osterwicker Straße in Coesfeld. Ein Bagger hatte am Vormittag bei Arbeiten auf Höhe der Bürgerhalle eine Erdgasleitung beschädigt. Aufgrund des ausgetretenen Gases mussten Anlieger ihre Wohnungen verlassen.