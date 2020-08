Junge Bauern wählen ihren Beruf bewusst

Ein gutes halbes Dutzend Landwirte trifft sich auf einem Hof in Gettrup. Ortstermin mit der WN-Lokalredaktion. Sie hatte um ein paar O-Töne gebeten – Stimmen, die die Stimmung unter den jungen Bauern widerspiegeln. Dass die zahlreich kommen, zeigt schon mal eines: Die Mobilisierung funktioniert. Und die Gruppendynamik scheint bestens zu sein.

Dynamisch – das gilt auch für die Vertreter der jungen Generation der Höfe Sendens. Sie eint, dass sie ihren Beruf nicht nur in die Wiege gelegt bekommen, sondern ganz bewusst gewählt haben. Doch um einen Hof zu führen, reicht es nicht, den Job von der Pike auf zu lernen. Vielmehr haben die jungen Bauern, die sich dem Pressegespräch stellen, einen staatlich geprüften Agrarbetriebswirt oder einen einschlägigen Hochschulabschluss zu bieten. Abschlüsse, mit denen man auch außerhalb des eigenen Hofs auf dem Arbeitsmarkt begehrt sei. „Man braucht eine gute Ausbildung, wenn ein Betrieb zukunftsfähig bleiben soll“, unterstreicht Sebastian Ermann , auf dessen Hof seit vielen Jahren Nachwuchs ausgebildet wird. Und der wird nicht knapp, sondern die Zahl der Azubis auf den Höfen steigt noch an, so die Zahlen des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV).

Kein Job wie jeder andere

Gleichwohl ist es kein Job wie jeder andere, einen Hof zu übernehmen. Denn dieser ist zugleich das Zuhause von meist gleich mehreren Generationen und stellt das Hab und Gut dar, das von Generation zu Generation weitergereicht wird. Zwar sei auch in Senden ein Strukturwandel zu spüren, die Höfe blieben aber in der Regel in Familienhand. Das ermögliche es auch, neben der Landwirtschaft anderen beruflichen Tätigkeiten nachzugehen, erklärte die Runde der Jungbauern. Die Abgrenzung von Voll- und Nebenerwerbsbetriebe sei deshalb manchmal schwierig.

Für forschere Aktionen wie die Trecker-Demos in Münster hegen die jüngeren Landwirte aus Senden durchaus Sympathie. Foto: Matthias Ahlke

Während sie ihren Job lieben, der dank moderner Maschinen und Technik auch geregeltere Arbeitszeiten und Urlaub möglich mache, hadern sie mit der politischen und gesellschaftlichen Debatte, die über ihren Berufsstand geführt wird. Dabei werde den Bauern zu häufig der Schwarze Peter zugeschanzt. Dabei gelte, dass die Umwelt- und Tierhaltungsstandards in heimischen Betrieben höher als in fast allen anderen Ländern seien, die Bauern bei den Preisen aber mit Exporten konkurrieren, die unter ganz anderen Rahmenbedingungen produziert werden.

„ Wir sind systemrelevant. Wir sind systemrelevant. “ Junge Landwirte aus Senden pochen auf ihren Status als Ernährer der Bevölkerung

Dass die Arbeit der Landwirte wertgeschätzt wird – „wir sind systemrelevant, wir ernähren die Bevölkerung“ – und dass Politiker einen offenen Dialog mit ihnen führen, wünschen sich die jungen Bauern – auch im Kommunalwahlkampf.

Sympathie auch für Rabatz-Macher

Aktionen, einen Imagewandel zu erreichen, begrüßen sie. Neben dem WLV, der mit der Kampagne „Mag doch jeder“ neue Wege geht, macht die Initiative „Land schafft Verbindung“ durch Protestaktionen (Treckerkorso oder Mahnfeuer an der B 235) auf sich aufmerksam. Auch für deren forschere Gangart findet sich Sympathie im Kreis der Junior-Chefs auf den Höfen: „Die haben richtig Rabatz gemacht“, heißt es über die Organisation „Land schafft Verbindung“. Das klingt anerkennend, auch wenn sich kaum Landwirte aus Senden etwa den Demos in Münster angeschlossen haben.