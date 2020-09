Ihren Platz in der Lokalchronik hat Manuela Mahnke sicher: Die 55-Jährige ist die erste Frau auf dem Bürgermeistersessel im Rathaus der 20.000-Einwohner-Gemeinde Nottuln. Ob daraus mehr als eine Fußnote werden wird, entscheidet sich am 13. September bei der Kommunalwahl . Denn die SPD-Politikerin will es noch einmal wissen und tritt an.