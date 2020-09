Am Dienstag (8. September) bringt das Tief Pia von der Nordsee her viele Wolken mit ins Münsterland. Es bleibt aber überwiegend trocken, die Temperaturen werden sich bei rund 22 Grad einpendeln, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienstleister "Wetterkontor". Ähnlich bewölkt wird es laut Vorhersage auch am Mittwoch sein. Doch Tief Quinta, das Pia ablöst, bringt Mitte der Woche feuchte und wärmere Luftmassen mit sich, was am späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend am Mittwoch zu Regenschauern führen könnte.

Doch darauf folgt Hoch Kevin - und mit ihm ein kurzzeitiger Umschwung: Es wird am Donnerstag zwar etwas kühler - 20 Grad - aber wieder freundlicher. Diese kleine Wende beschert der Region zudem einen sonnigen Freitag mit Temperaturen um die 22 Grad.

Spätsommerliche Umstände

Jedoch zieht Tief Renate von Westen her bereits heran und entpuppt sich vorübergehend als "Wetter-Verderberin". Denn am Samstag können die von ihr mitgebrachten Schauerwolken zu Regen führen.

Doch dieses maue Wetter soll auch nur von kurzer Dauer sein - zum Ende der Woche verspricht Wetterexperte Jürgen Schmidt einen ungeahnten Aufschwung. Bereits am Sonntag (13. September) wird die Wetterlage wieder besser und steuert einem Höhepunkt entgegen: "Der Montag wird nochmal richtig schön - spätsommerlich mit bis zu 25 Grad", kündigt der Diplom-Meteorologe an.