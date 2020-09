Coronafälle an sechs Schulen im Münsterland

An mehreren Schulen im Münsterland ist das Corona-Virus ausgebrochen. In Emsdetten sind drei Schulen betroffen, nachdem in Neuenkirchen schon in der vergangenen Woche das Arnold-Janssen-Gymnasium dicht gemacht hat. Am Schillergymnasium in Münster ist eine Lehrperson positiv getestet worden . Deswegen müssen 23 Schüler eines Kurses aus der Einführungsphase und 19 aus der Qualifizierungsphase 2 für 14 Tage in Quarantäne.

Und in Bocholt ist ein Lehrer des Georg-Gymnasiums positiv getestet, vier Kollegen sollten noch am Montag ebenfalls getestet werden. Die Ergebnisse werden für diesen Dienstag erwartet. Bis dahin empfiehlt das Gesundheitsamt des Kreises Borken allen Schülern und Lehrern, die Maske zu tragen und Abstände zu wahren. Der Unterricht findet so lange statt.

Viele Neuinfektionen

In Emsdetten sieht die Bezirksregierung keinen Grund, die Emsdettener Marienschule zu schließen. „Das ist nicht zu befürchten“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. In der Hauptschule ist eine Lehrerin nachweislich infiziert.

Vom Gymnasium Martinum stehen ein Lehrer und fünf Schüler vorsorglich unter Quarantäne, weil sie engeren Kontakt hatten. Dass es nicht noch mehr getroffen hat, habe man unter anderem dem konsequenten Maskentragen der infizierten Person zu verdanken, erklärt Schulleiterin Anne Jürgens am Montagmittag.

Die Infektionen an den Schulen sind ein Grund, dass in Emsdetten die Zahl der Infizierten von vier in der vergangenen Woche auf elf am Montag gestiegen ist. Der Kreis Steinfurt meldete am Montag 28 neu Infizierte.

Gymnasium in Neuenkirchen bleibt zwei Wochen geschlossen

Das Arnold-Janssen-Gymnasium in Neuenkirchen bleibt für zwei Wochen komplett geschlossen, weil das gesamte Lehrerkollegium unter Quarantäne steht. Drei Lehrer und ein Hausmeister sind infiziert. Auch einige Schüler seien mittlerweile vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden, teilt der Kreis mit. Wie viele Kinder und Jugendliche davon betroffen sind, blieb unklar.

Und an der Kardinal-von-Galen-Grundschule in Emsdetten ist eine Mitarbeiterin aus der Übermittagsbetreuung positiv getestet worden. Da der Abstand zu den Kindern nach Angaben einer Sprecherin der Bezirksregierung immer größer als zwei Meter gewesen und die Belüftung sichergestellt gewesen sei, müsse niemand in Quarantäne. Die Behörde bietet den Eltern aber an, dass ihre Kinder getestet werden dürfen.