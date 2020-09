Im Münsterland bleibt es vorerst sonnig

Das Wetter im Münsterland wird, wie der Dienst Wetterkontor mitteilt, in den nächsten zwei bis drei Tagen bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. So bleibe es nicht nur zum kalendarischen Herbstanfang am Dienstag (22.September), sondern auch am Mittwoch sonnig. Erst ab Donnerstag werde das Wetter wechselhafter, sagt Jürgen Schmidt , Meteorologe beim Wetterkontor. Er rechnet mit einem deutlichen Temperaturrückgang und Regen.

„Das kommende Wochenende wird ziemlich herbstlich“, prognostiziert Schmidt. Mit Temperaturen von rund 15 Grad und Regen sei die lange Trockenphase zunächst vorbei und der Spätsommer verabschiede sich.