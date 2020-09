Täter "entkleidet" Schaufensterpuppen in Bocholt

Bocholt -

Entblößt standen am Mittwoch in Bocholt zwei Schaufensterpuppen da, nachdem sie zur Zielscheibe eines Diebes geworden waren: Der Täter hatte sie entkleidet und so eine Lederjacke und einen Mantel erbeutet.