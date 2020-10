Brand in Steinfurt: Männliche Leiche im Haus gefunden

Steinfurt (dpa/lnw) - In Steinfurt bei Münster wird nach einem Brand in einem Wohnhaus eine Person vermisst. Es handle sich wohl um den Künstler, der das Haus bewohnt habe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Am Nachmittag entdeckte ein Brandsachverständiger auf dem Dachboden eine männliche Leiche. Es könne sich nach ersten Erkenntnissen um den vermissten Bewohner handeln, teilte die Polizei mit. Die Leiche wird obduziert.

Von dpa