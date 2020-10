Münsterland -

Von Gunnar A. Pier

Allein in Münster haben Spieler im Jahr 2019 rund 11,9 Millionen Euro in Glücksspielautomaten verloren. In Rheine waren es 5,5 Millionen Euro, in Steinfurt 2,8 Millionen. Und es gibt noch mehr Wege, sein Geld per Glücksspiel zu verzocken. Wie gerät man da rein und wie kommt man wieder raus? Zwei Glücksspielsüchtige berichten.