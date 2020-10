Die zweite Verhandlungsrunde in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes endete laut einer Mitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ( Verdi ) erneut ohne ein Angebot der Arbeitgeber.

„Von Respekt und Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten war nichts zu spüren. Damit sind Warnstreiks unvermeidlich“ sagt der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke.

Die Beschäftigten sind zu einem ganztägigen Streik aufgerufen und treffen sich mit Kolleginnen und Kollegen am Montagmorgen (5.10.) am Rathausplatz in Recklinghausen.