Der Münsterland-Moment im Bild

Mit dem Fahrrad auf einem Patt an der Ems. Mit einem Pils im Biergarten am Aasee. Mit der Kutsche auf dem Land. Mit den Kindern im Tierpark: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man einen Münsterland-Moment, oder besser: DEN Münsterland-Moment gestalten kann. Wie sieht er für unsere Leserinnen und Leser aus? Das möchten wir wissen – und laden zusammen mit Münsterland e.V., Münster Marketing und der Initiative Starke Innenstadt zum großen Fotowettbewerb ein.

„ Dein MünsterLand Moment “ heißt die aktuelle Kampagne der drei Marketing-Partner. Und so heißt auch eine Broschüre, mit der sie für Urlaub im Münsterland werben. Die Zeit ist gut dafür: Weil die Corona-Pandemie vielen die Reisepläne in die weite Welt durchkreuzt hat, besinnen sich immer mehr Urlaubsreife auf nahe gelegene Ziele. Deshalb wendet sich #deinmünsterlandmoment nicht nur an Auswärtige, sondern eben auch an Münsterländer, die die vielen Möglichkeiten der eigenen Region vielleicht noch nicht ausgereizt haben.

Die Broschüre, in Papierform oder als PDF-Download verfügbar, nennt Beispiele für ganz unterschiedliche Freizeitaktivitäten in der Region. Wie wäre es mit einer Städtetour auf den Spuren von „Wilsberg“ und Münster-„Tatort“ oder einem Ausflug mit dem E-Bike zu Schlössern und Burgen? Eine Wanderung rund um Tecklenburg – oder lieber Shoppen in den Citys?

Herbststimmung an der Burg Hülshoff

Die Burg Hülshoff zwischen Havixbeck und Münster-Roxel am herbstlichen Morgen des 21. November 2019. Foto: Gunnar A. Pier

Im Park sind noch immer nicht alle Blätter gefallen. Foto: Gunnar A. Pier

Bekannt wurde die Burg als Heimat der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Deshalb steht eine Büste im Park neben der Burg. Foto: Gunnar A. Pier

Eine Brücke führt zum Hintereingang der Burg Hülshoff. Foto: Gunnar A. Pier

In dem Gebäude ist seit 2018 das Center for Literature beheimatet. Foto: Gunnar A. Pier

Eine Brücke führt zum Hintereingang der Burg Hülshoff. Foto: Gunnar A. Pier

Bestimmt geht noch mehr. Deshalb ruft unsere Zeitung gemeinsam mit den #deinmünsterlandmoment -Partnern zum Fotowettbewerb auf. Schicken Sie uns Ihre Fotos von Ihren ganz persönlichen Münsterland-Momenten – und gewinnen Sie mit Geschick und Glück einen unserer Preise. Eine Auswahl der Fotos wird in unserer Zeitung und vielleicht auch in Broschüren sowie in den Social-Media-Kanälen der Kooperationspartner veröffentlicht – damit müssten die Fotografen also einverstanden sein.

Die Preise 1. Preis: Dein persönlicher MünsterLand-Moment „Schlosserlebnis“. Enthalten sind: eine Übernachtung im Park Hotel Schloss Wilkinghege, einem Wasserschloss mit wunderschönem Park, im Doppelzimmer inklusive Frühstück, ein Abendessen im Wert von 100 Euro im Restaurant Feldmann, das klassische Küche modern interpretiert bietet, eine exklusive Stadtführung „Münsters Merkwürdigkeiten“ (1,5 Stunden) für Münster-Kenner und alle, die es werden wollen, das Arrangement „Schlosserlebnis für zwei Personen“ im Parkhotel Wasserburg Anholt mit einer Übernachtung im schönen Doppelzimmer, reichhaltigem Frühstück, einem Aperitif vor dem Abendessen, einem 4-Gang-Menü am Abend, Leihfahrrädern für einen Tag, Eintrittsmünzen für den Schlosspark, zwei Freikarten für das LWL-Industriemuseum Textilwerk Bocholt – Termin nach Wahl und Verfügbarkeit 2. Preis: Dein Foto auf Leinwand (120 mal 80 Zentimeter) oder ein 200-Euro-Gutschein von „feine art“ (Stoffdruck, Manufaktur & Galerie) in Münster 3. Preis: Shopping-Gutschein im Wert von 75 Euro – einzulösen in über 300 Geschäften und Lokalen in Münster. ...

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns Ihr Foto – am einfachsten per E-Mail an regio@zgm-munsterland.de. Über die Gewinner entscheidet eine Jury, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen: hier .