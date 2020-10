Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen Schwertransport begleitet, der von einem Firmengelände in Telgte-Westbevern über Telgte in Richtung Warendorf laufen sollte. Drei Streifenwagen sicherten laut Mitteilung der Polizei die Strecke ab.

Gegen 22.30 Uhr kam es allerdings zu einem Zwischenfall. Der Schwertransport befand sich bereits auf der B64, als ein Streifenwagen zur nächsten Kreuzung vorausfuhr. Dort querte auf dem Abschnitt zwischen Klauenberg und Müssingen eine Rotte Wildschweine die Straße. Der Streifenwagen kollidierte mit den Tieren, von denen acht noch an der Unfallstelle verendeten.

Polizeiwagen muss abgeschleppt werden

Die Polizisten in dem Streifenwagen blieben unverletzt, an dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden, der Wagen war nach dem Zusammenstoß mit den Tieren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die B64 war nach dem Unfall längere Zeit gesperrt. Erst gegen 23 Uhr konnte der Schwertransport seine Fahrt fortsetzen.