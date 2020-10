Überraschend kommt es nicht – aber jetzt hat es auch den Kreis Coesfeld erwischt: Nach Warendorf und Borken überschritt auch dort die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen den Grenzwert 35: Die Kreisverwaltung meldete am Donnerstag den Wert 43,1. Damit liegt er um genau zehn Punkte über dem Vortag.

Im Münsterland sind 1163 Personen infiziert

Münsterlandweit ist die Zahl der aktuell Infizierten zwischen Mittwoch und Donnerstag um 106 gestiegen – so stark wie lange nicht mehr. Laut den Statistiken der Kreisverwaltungen und der Stadt Münster stehen 45 Gesundungen 152 Neuinfektionen gegenüber. Zudem gab es ein weiteres Todesopfer im Kreis Borken. Insgesamt verzeichneten die Kreise und die Stadt Münster am Donnerstag 1163 Infizierte.

Etwas anders zählt seit jeher die Bezirksregierung in Münster, was an anderen Meldezeiten liegt. Nach ihrer Rechnung gab es Donnerstag 1067 Infizierte: 338 im Kreis Borken, 116 im Kreis Coesfeld, 189 im Kreis Steinfurt, 277 im Kreis Warendorf und 147 in Münster.

89 Infizierte in stationärer Behandlung

Doch wie viele der Infizierten sind auch tatsächlich erkrankt? Die Daten hat die Bezirksregierung auf Nachfrage unserer Zeitung am Beispiel von Donnerstag herausgesucht. Demnach waren von den 1067 Infizierten 89 in stationärer Behandlung. Elf Erkrankte waren auf einer Intensivstation untergebracht, acht wurden beatmet. Jeweils die meisten Fälle gab es im Kreis Borken, wo 30 Patienten im Krankenhaus sind, fünf auf einer Intensivstation und vier beatmet wurden. Insgesamt sind nach Angaben der Bezirksregierung im Münsterland derzeit weitere 146 Intensivbetten verfügbar.

Keine Entspannung gab es übrigens im stark betroffenen Kreis Warendorf. Hier wurden in der Statistik der Kreisverwaltung am Donnerstag 30 Neuinfektionen registriert . Weil zeitgleich zehn Menschen gesundeten, stieg die Zahl der aktuell Infizierten um 20. Der Inzidenzwert blieb nahezu unverändert. Gleiches gilt für den Hotspot Ahlen. Dort lag der wichtige Inzidenzwert am Donnerstag bei 232 und damit kaum niedriger als am Vortag (235,8).