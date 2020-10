Anklage lässt Vorwurf der Freiheitsberaubung fallen

Konkret wurde dem Mann vorgeworfen, im Juli 2018 seine damalige Freundin vor deren Wohnung aufgegriffen, in die Wohnung gezerrt und dort dann eingeschlossen zu haben. Die Frau konnte erst Stunden später von der Polizei aus ihrer Lage befreit werden.

Zwei weitere Taten aus dem Jahr 2018 wurden in dieser Verhandlung mitangeklagt. Zum einen eine Trunkenheitsfahrt auf einem Fahrrad mit 1,7 Promille. Zum anderen ein Diebstahl in einem Lengericher Supermarkt, die Beute damals: eine Nagelschere und eine Packung Kondome. Der Umstand, dass der Mann dabei ein Messer mit sich führte, machte aus dem einfachen Ladendiebstahl einen Diebstahl mit einem gefährlichen Gegenstand, der mit mindestens drei Monaten Gefängnis geahndet werden muss.

Gleich zu Beginn legte der Angeklagte durch seinen Anwalt ein umfassendes Geständnis ab und räumte die Taten ein. Der seit vielen Jahren schwer alkohol- und drogenkranke Mann könne sich zum Teil an die Taten nicht mehr erinnern, so sein Verteidiger. Das bei dem Ladendiebstahl im Rucksack sichergestellte Messer gehöre zu seinen Arbeitsgeräten, erklärte der heute in einer Einrichtung des LWL lebende Angeklagte.

Auch habe er seine damalige Freundin nur vor sich selbst schützen wollen, als er sie eingeschlossen habe. „Sie war betrunken und wollte weiter saufen gehen“, so der Mann. Die Wohnungsschlüssel habe er bei dem Vater der Frau in den Briefkasten geworfen, damit der seine Tochter später hätte befreien können.

„Gut gemeint und schlecht gemacht“, kommentierte der Staatsanwalt. Nichtsdestotrotz sei es ungesetzlich, einen Menschen einfach einzusperren. „Alkohol zu trinken, ist in diesem Land nicht verboten, auch nicht, mit einem anderen Mann den Abend zu verbringen“, erklärte der Richter dem Angeklagten.

Die Schilderungen der Geschädigten relativierten die erhobenen Tatvorwürfe. Die Frau gab zu, betrunken gewesen zu sein. Der Angeklagte habe sie nicht geschlagen und überhaupt könne sie sich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern. Da die beiden noch über eineinhalb Jahre eine Beziehung gehabt hätten, „kann alles nicht so schlimm gewesen sein“ , schlussfolgerte der Verteidiger.

Um dem inzwischen gut therapierten Mann die Zukunft nicht völlig zu verbauen, einigten sich die Verfahrensbeteiligten darauf, das Verfahren zu einem Teil der Vorwürfe vorläufig einzustellen. So wurde der einschlägig vorbestrafte Mann nur für den Diebstahl zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.