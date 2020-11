Mit einer Gedenkminute erinnert der Landesbetrieb Straßenbau NRW an die 20 Mitarbeiter, die seit 1993 bei ihrer Arbeit verunglückt sind. Im Juni dieses Jahres verstarb noch ein junger Vermessungstechniker, teilt der Landesbetrieb mit. Auf der Autobahn 3 war ein Lastwagen in das Absicherungsfahrzeug gerast und der Mitarbeiter des Betriebs verstarb.

Rücksicht im Straßenverkehr sichert Leben

Ursprünglich sollte an der Autobahnkapelle St. Antonius in Gescher den Verunglückten gedacht werden. Das sei nun aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Gleichwohl werde dort ein Kranz niedergelegt. "In diesem Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich", bedauert Straßen.NRW-Direktor Dr. Sascha Kaiser, dass die gemeinsame Trauer und eine damit verbundene Mahnung an alle Verkehrsteilnehmer in der gewohnten Form nicht möglich sei.

Am Mittwoch, 18. November, rufe man nun zur Gedenkminute auf. Um elf Uhr wolle man allen Mitarbeitern die Gelegenheit geben, für einen Moment innezuhalten und daran zu erinnern, dass Rücksicht und Respekt im Verkehr überlebenswichtig seien.

Über zehn tödliche Arbeitsunfälle jährlich

Das Risiko eines Straßenwärters bei einem Arbeitsunfall ums Leben zu kommen, sei 13 Mal höher als in der gewerblichen Wirtschaft, berichtet der Landesbetrieb. Bundesweit sind es im Jahresschnitt mehr als zehn Männer und Frauen, die bei ihrer Arbeit im Straßenunterhaltungsdienst ihr Leben verlieren. Seit 1999 gebe es ein Mahnmal in Gescher.