Ein Borkener hat am Samstag alkoholisiert einen schweren Unfall verursacht. Der 28-Jährige war in der Nacht auf der Marbecker Straße in Richtung Borken unterwegs und kurz hinter dem Barkenkamp von der Fahrbahn abgekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Wagen blieb im Straßengraben liegen und der Verursacher flüchtete. Später meldete er sich bei der Polizei und gab an, dass Unbekannte sein Auto gestohlen hätte.

Leichte Verletzungen erlitten

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab er schließlich den tatsächlichen Sachverhalt zu. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Ein Arzt entnahm dem 28-Jährigen zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls ermitteln zu können, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Bei dem Unfall hatte der Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Der Sachschaden liegt ungefähr bei 30.000 Euro.