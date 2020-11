Nach einem langen Ringen und vielen Verzögerungen werden im „Medizinischen Zentrum für Erwachsene mit geistiger und schwerer mehrfacher Behinderung“ (MZEB) in Nottuln nun doch Patienten behandelt. Das berichten die Christophorus Kliniken.

Angehörige schätzen spezialisierte Praxis

In einem MZEB werden Patienten über 18 Jahren betreut, die mit einer geistigen und schweren mehrfachen Behinderung leben. Betroffene und ihre Angehörigen schätzen die spezialisierte Praxis, in der Ärzte, Pflegende und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten. Sie kennen die Probleme, die Menschen mit schweren körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen haben, oft besser. Viele ihrer Patienten können nur eingeschränkt oder gar nicht sprechen. Die Praxisräume sind außerdem so gebaut, dass sie auch in großen Rollstühlen erreichbar sind. Allein das ist häufig ein Grund, dass die Patienten einen niedergelassenen Arzt gar nicht erst erreichen.

Der Kompromiss

Die Christophorus-Kliniken hatten das Zentrum in Nottuln bereits im Juli 2019 eröffnet. Doch dann kam das Veto der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Das hatte unter anderem damit zu tun, dass die Kliniken einen Antrag für einen Standort in Coesfeld beantragt hatten, aber dann Räume in Nottuln nutzten, weil dort mehr Platz war. In den Augen der Kliniken nur eine Formalie. Nach dem Motto: Nur weil sich die Adresse ändert, wird die KV ja nicht die Genehmigung zurückziehen. Doch genau das passierte: Der Betrieb lief über ein Jahr auf Sparflamme. Bis zum 1. Oktober hat das Krankenhaus für die Patienten, die es betreut hat, kein Geld bekommen . Nun gibt es einen Kompromiss: Bis Ende September 2022 darf das MZEB seine Patienten in Nottuln behandeln, für die Zeit danach muss sie eine neue Zulassung für Coesfeld beantragen.