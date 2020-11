Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau am Mittwoch gegen 15.30 Uhr die Bahnhofstraße in Borken befahren. Dort sei die Frau aus ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Ein Rettungswagen brachte die 81-jährige Borkenerin ins Krankenhaus, wo sich ihr Zustand so sehr verschlechterte, dass sie an den Folgen des Unfalls verstarb.