Läden bleiben an Adventssonntagen dicht - Handelsverband warnt vor Folgen

Münster -

Von Stefan Biestmann

Die Geschäfte in NRW müssen an den vier Adventssonntagen und am ersten Sonntag im neuen Jahr geschlossen bleiben. Das sieht ein Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster vor. Die Händler im Münsterland sind enttäuscht und warnen vor den Folgen der Entscheidung.