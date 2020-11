Herzlich willkommen in der neuen Zeit: Wenn Konferenzen per Internet-Video stattfinden, bringt selbst Ministerinnen nicht mehr nur der Zeitdruck in Bedrängnis, sondern auch der Akkustand. „Ich habe nur noch 19 Prozent“, klagte Ursula Heinen-Esser am Donnerstagabend beim Branchentreff der westfälischen Schweinehalter. Dennoch schaffte es die NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz fast bis zum Ende der Veranstaltung.

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband hatte zu diesem „Veredelungstag“ eingeladen. Rund 700 Interessierte schalteten sich nach seinen Angaben dazu und verfolgten zunächst, wie Hubertus Beringmeier in deutlichen Worten ihre Situation beschrieb. „Es brennt an allen Stellen“, sagte der WLV-Präsident und verwies auf die Afrikanische Schweinepest und den dadurch verursachten chinesischen Importstopp, auf sinkende Erlöse, steigende Kosten, strenger werdende Vorschriften und fehlende Schlachtkapazitäten. „In den Ställen stehen 600 000 Schweine, die nicht geschlachtet werden können.“

Lösungsvorschläge stellte der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister (1993-1998) Jochen Borchert vor und riet den Landwirten eindringlich, notwendige Veränderungen in der Nutztierhaltung selbst anzugehen, um nicht „Getriebene von Gerichtsurteilen zu werden“. Allerdings müssten auch bau- und umweltrechtliche Rahmenbedingungen angepasst und Förderungen gezahlt werden, damit die Nutztierhaltung nicht auf Sicht komplett in andere Länder abwandert.

Kongress zum Anschauen Der Mitschnitt des Kongresses kann über die Internetseite des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands geschaut werden: hier . ...

Weitgehend auf der Seite der Landwirte präsentierte sich Ursula Heinen-Esser (CDU), die sich zwischen Plenarsitzungen aus dem Landtag zuschaltete und viel Verständnis zeigte. Ihre Vorschläge klangen wie der Forderungskatalog eines Landwirte-Lobbyverbands. Bis der Akku leer war.