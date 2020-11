Chaos am „Black Friday“ in einigen Städten

Münsterland -

Von Stefan Biestmann

Deutlich weniger Kunden als im Vorjahr haben am ersten Adventssamstag die Innenstädte im Münsterland bevölkert. Zuvor verlief am „Black Friday“ alles relativ reibungslos, während in anderen NRW-Städten aufgrund der überfüllten Fußgängerzonen sogar Einkaufszentren schließen mussten.