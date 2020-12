Leere Fördertöpfe für Schadensbeseitigung: zu wenig Hilfsgeld für Waldbauern

Wird der Spaziergang durch den heimischen Wald zur Gefahr? Waldbauern und private Forstbesitzer haben zusehends Schwierigkeiten, Bäume, die durch den Borkenkäfer massiv geschädigt sind, zu bergen. Dadurch wächst besonders im Bergischen Land, im Sauer- und im Münsterland die Gefahr für Spaziergänger, durch herabstürzende Äste verletzt zu werden.

Um den durch die Dürre und den Borkenkäfer massiv geschädigten Wald einigermaßen verkehrssicher zu halten, müssten die privaten Waldbauern massiv investieren, um das Totholz aus dem Wald zu bekommen. Doch das fällt vielerorts immer schwieriger. Ein Grund: Der mit 36 Millionen Euro ausgestattete Extremwetter-Fördertopf des Landes NRW ist ausgeschöpft. „Sehr viele Waldbauern haben einen Antrag auf Förderung noch für dieses Jahr gestellt und brauchen dieses Geld auch dringend. Doch die Summe dieser Anträge übersteigt leider das vorhandene Fördergeld des Landes“, sagt Heidrun Buß-Schöne, Geschäftsführerin des Waldbauernverbandes NRW, unserer Zeitung.

800 Millionen an Hilfen zugesagt

Insgesamt wurden 3375 Anträge gestellt. Neben den alten Fichtenwäldern, die in einzelnen Landesteilen fast flächendeckend irreparabel geschädigt sind , wütet der Borkenkäferbefall zusehends auch in immer jüngeren Fichtenwäldern sowie in Laubwäldern – vor allem das Bergische Land und das Sauerland sind besonders hart getroffen. Doch sowohl das schwache Fichtenholz als auch das Holz der geschädigten Laubbäume ist zudem schwerer bis gar nicht zu vermarkten. Die Preise für Holz sind seit zwei Jahren im Keller, 50 Prozent des deutschen Waldes ist in privatem Eigentum.

Im Sommer hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU ) gemeinsam mit den Bundesländern 800 Millionen an Hilfen zugesagt – die Verteilung des Geldes stößt in Nordrhein-Westfalen aber auch auf verwaltungsinterne Probleme. „Die Mitarbeiter in den Forstverwaltungen und im Ministerium arbeiten am Limit und kommen mit der Bearbeitung Abwicklung der Anträge, die noch in diesem Jahr erfolgen muss, nicht hinterher“, sagt Buß-Schöne. Noch schlimmer: Viele Waldbauern haben im Vertrauen auf eine Förderbewilligung mit ihren Arbeiten im kranken Wald bereits begonnen. „Jetzt fließen die Gelder nicht mehr, das ist für viele eine dramatische Situation.“

Pläne für großflächiges Aufforstprogramm

Aussicht auf Besserung gibt es eher nicht, es regiert das Prinzip Hoffnung: „Wenn es im kommenden Jahr mehr Niederschlag gibt, habe ich die Hoffnung, dass sich die Situation in unseren heimischen Wäldern wenigstens stabilisiert. Von einer Wende zum Besseren sind wir aber weit entfernt“, sagt Buß-Schöne. Bundesweit gibt es Pläne für ein großflächiges Aufforstprogramm, um den Wald auf die Herausforderungen durch den Klimawandel vorzubereiten. Neben der befürchteten Trockenheit und dem Befall durch den Borkenkäfer sorgt auch die Gefahr durch Stürme für die Gefahr, dass bereits kranke Bäume diesen wenig entgegenzusetzen haben.

Am Mittwochabend reagierte das NRW-Landwirtschaftsministerium. „In einem gemeinsamen Kraftakt muss es uns in den kommenden Jahren gelingen, die klimabedingten Waldschäden zügig zu bewältigen und bei der Wiederbewaldung die richtigen Weichen zu stellen“, sagte Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). „Ich bin zuversichtlich, dass wir auf der Zielgerade des Jahres den Waldbesitzern noch zusätzliche Fördermittel zur Verfügung stellen werden.“ Für das kommende Jahr seien in der konkreten Extrem-Wetterförderung bereits 33 Millionen Euro avisiert. Den Auszahlungsstau wolle man durch Vereinfachungen im Förderverfahren auflösen.