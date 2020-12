Greven -

Von Gunnar A. Pier

Im Deutschen Herd haben sich die Gimbter immer schon getroffen. Bei Wirt Siggi Siemon am Tresen, auf dem Saal oder der Gartenterrasse vor dem Haus. Siggi lebt nicht mehr, und die Kneipe ist dicht – aber das Dorfleben kehrt am Dienstag zurück in das 118 Jahre alte Gebäude. Dann öffnet ein Dorfladen.