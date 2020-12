Der junge Fahrer wurde in dem Unfallwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels technischem Gerät befreit werden. Ein zeitgleich alarmierter Rettungshubschrauber aus Bielefeld flog den 18-Jährigen in ein Krankenhaus nach Münster. Die Polizei forderte die Drehleiter der Feuerwehr Oelde an, um bei der Unfallaufnahme Bilder aus der Luft zu fertigen. Die L586 war für rund zwei Stunden gesperrt.