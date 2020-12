Oft steht Cengiz Cesur spät abends noch in der Werkstatt und schraubt. Seine Fahrradmanufaktur in Münster läuft gut, und Service schreibt er groß. Und so ist die Arbeit regelmäßig zu viel für das Dreier-Team aus Chef, Geselle und Auszubildendem. Gerne würde er zwei weitere Lehrlinge einstellen – doch er findet keine. Das Ausbildungsjahr ist schon viereinhalb Monate alt, und Cesur sucht noch immer. „Es suchen ja alle“, sagt er resigniert.

Leere statt Lehre: Viel zu wenig junge Menschen wagen sich auf den Goldenen Boden, den das Handwerk sprichwörtlich verspricht. „Wir sehen, dass weniger Jugendliche ihren Weg in eine handwerkliche Ausbildung finden“, stellte Hans Hund, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Münster, zum Start des Ausbildungsjahres im August fest. Gut die Hälfte (54 Prozent) der Betriebe im Münsterland konnte nach HWK-Angaben nicht alle angebotenen Lehrstellen pünktlich besetzen. 65 Prozent gaben demnach an, es habe überhaupt keine Bewerber gegeben.

Bei Fahrradhändler Cesur war es ähnlich. „Früher haben sich Tausende beworben“, sagt er. Jetzt? Ein paar Auswärtige aus fahrrad-feindlichen Orten wie Darmstadt – oder „die ganz schweren Fälle“, die das Arbeitsamt schickt, die aber so recht gar nicht wollen.

Kammer kümmert sich