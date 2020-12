Corona lässt es still werden in Haus Hall

Gescher -

Von Stefan Werding

Corona macht nicht nur krank. Es macht auch still. In der Kantine der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Haus Hall in Gescher ist es ruhig geworden. Werkstattleiter Jürgen Dreyer sagt: „Unsere Leute gehen im Entenmarsch zum Essen. Dort trennt sie Plexiglas.“ Diese Art des Infektionsschutzes erschwere die Kommunikation erheblich.