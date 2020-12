Manchmal führt der Weg des Lebens die Menschen an ungewollte Orte. Vor rund 2000 Jahren musste ein Tischler mit seiner Verlobten wegen einer Volkszählung nach Bethlehem reisen, obwohl die schwangere Maria ihr Kind bestimmt lieber in Nazareth zur Welt gebracht hätte. Und vor 135 Jahren musste eine Tuchhändler-Tochter aus Mettingen nach Leeuwarden in Holland auswandern, weil sie sich in den falschen Mann verliebt hatte.