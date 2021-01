Schnelles Internet: Das Münsterland ist bundesweit Spitzenreiter

Wie so oft: In der Krise fallen einem die Versäumnisse der Vergangenheit mitunter als fettes Problem vor die Füße. Das war beim zögerlichen Start des halbkonsequenten zweiten Lockdowns so, das ist vor dem Hintergrund der grassierenden Corona-Pandemie bei der Digitalisierung nicht anders.

Letztere hat Deutschland verpennt. Digital war lange trivial: Die Folgen sind derzeit noch immer spürbar. Kein Glasfaseranschluss für jede Schule und jeden Betrieb, lahmes Internet im Homeoffice, kein offenes WLAN allerorten – und vor allem: kein flächendeckendes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer digitalen Offensive. Obwohl uns viele Nachbarländer seit Jahren vormachen, wie die funktioniert.

Jetzt leiden wir unter Corona. Und plötzlich finden nicht nur Konferenzen ganz selbstverständlich virtuell statt. Konzerte, Kontakte, Konsum: All das, was bisher auf Straßen, Schulhöfen und öffentlichen Plätzen stattfand, verlagerte sich ins Netz. Natürlich ist nicht alles daran gut, oft wird aus der Not eine Tugend. Gleichwohl: Die Krise wirkt wie ein digitaler Katalysator. Den Schwung sollten wir nach der Krise weiter nutzen.

Elmar Ries